Александр Мостовой о Венделе: «Два месяца гулять непонятно где, а потом приехать и тащить команду – это топ-уровень»

Бразилец пропустил большую часть летних сборов, но в последних матчах играх забил три гола. «Я давно уже говорил, что Вендел – топ-футболист, он делает разницу на поле.
Популярные статьи
- «Бразильцы больше поддерживают Украину, чем Россию, по моим наблюдениям». Экс-хавбек «Кубани» Пиццелли о конфликте стран
- Вице-премьер Испании призвала Рубиалеса уйти в отставку за поцелуй с футболисткой: «Он подверг женщину харассменту»
- Премьер-министр Испании о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Это неприемлемо. Извинений недостаточно, ему нужно урегулировать ситуацию»
Свежие комментарии