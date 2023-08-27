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Александр Мостовой о Венделе: «Два месяца гулять непонятно где, а потом приехать и тащить команду – это топ-уровень»

Александр Мостовой о Венделе: «Два месяца гулять непонятно где, а потом приехать и тащить команду – это топ-уровень»

Бразилец пропустил большую часть летних сборов, но в последних матчах играх забил три гола. «Я давно уже говорил, что Вендел – топ-футболист, он делает разницу на поле.

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