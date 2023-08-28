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Брэди о возвращении в тур после 2 лет перерыва: «Первый матч играла в 9 вечера, а до этого ничего не ела часов с 2. Вышла и такая думаю: «Вот дерьмо, я не поела»

Финалистка Australian Open-2021 на US Open проводит пятый турнир после травмы. В первом круге она обыграла Кимберли Бирелл – 6:3, 7:6(4).

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