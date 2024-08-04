Politico: разногласия между демократами по вопросу Украины сильнее, чем это афишируется

При этом на публике Киев и его союзники выражают Байдену признательность Разногласия внутри Демократической партии Соединенных Штатов по Украине на самом деле сильнее, чем афишируется на публике, сообщает газета Politico.
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