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Аргументы недели

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Опубликован помесячный график «побед» Трампа над Ираном

Опубликован помесячный график «побед» Трампа над Ираном

Как следует из анализа высказываний президента США, он всё реже побеждает Иран даже на словах — в сентябре сообщил всего лишь об одной «победе».

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