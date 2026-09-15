Опубликован помесячный график «побед» Трампа над Ираном

Как следует из анализа высказываний президента США, он всё реже побеждает Иран даже на словах — в сентябре сообщил всего лишь об одной «победе».
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