CDPR изменила внешность Цири после критики? Студия поздравила новогодней откр...

CDPR изменила внешность Цири после критики? Студия поздравила новогодней открыткой с Цири с привычной внешностьюПосле выхода дебютного трейлера предстоящей The Witcher 4 далеко не все фанаты франшизы остались довольным обновленной внешностью Цири.
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