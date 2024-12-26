CDPR изменила внешность Цири после критики? Студия поздравила новогодней откр...

CDPR изменила внешность Цири после критики? Студия поздравила новогодней открыткой с Цири с привычной внешностьюПосле выхода дебютного трейлера предстоящей The Witcher 4 далеко не все фанаты франшизы остались довольным обновленной внешностью Цири.