Ожидаемая продолжительность жизни в Тульской области увеличится до 72,8 лет к 2026 году. Такое заявление сегодня, 21 ноября, сделал заместитель председателя правительства региона Григорий Лаврухин на заседании областной Думы.
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