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Мировое обозрение

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Трамп на посту президента стал богаче на $2,7 млрд

Трамп на посту президента стал богаче на $2,7 млрд

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом оказалось не только политическим, но и финансовым событием. По оценке Forbes, с момента победы на выборах 2024 года состояние президента США выросло на $2,7 млрд и достигло $7,3 млрд.

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