В Республике Коми полицейские и общественники дали старт патриотическому проекту «Клуб Боевых Отцов»

Сегодня на базе Республиканского центра детей и молодёжи прошло торжественное открытие патриотического проекта «Клуб Боевых Отцов», направленного на поддержку и личностное развитие детей участников СВО и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.