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Праздничная акция ´Мамин пирог´.

Праздничная акция ´Мамин пирог´.

Сегодня,23 февраля, в честь Дня защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь проведена праздничная акция ´Мамин пирог´ в 147 зенитном ракетном полку города Бобруйска Белорусским союзом женщин совместно с Профсоюзной организацией работников учреждения образования ´Бобруйский государственный торгово-экономический колледж´ .

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