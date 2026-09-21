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Алексей Батраков: «Месяц не был в России, соскучился по Москве, друзьям, атмосфере. Маленькая цель в «Галатасарае» – забить в Лиге чемпионов»

Полузащитник сборной России Алексей Батраков рассказал об адаптации в «Галатасарае» и ближайших целях.

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