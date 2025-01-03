РФ сохранила статус ключевого поставщика энергоресурсов Турции в 2024 году

Россия в 2024 году сохранила статус основного поставщика природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию, сообщает 3 января газета Hürriyet со ссылкой на турецкое управление по регулированию энергетических рынков (EPDK).
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