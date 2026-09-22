Linux: как найти файл командой find и чем её заменить

Потеря файла в Linux — ситуация неприятная, но почти всегда решаемая. Если вы помните хотя бы часть имени, примерную дату создания или размер, поиск из терминала займёт секунды.
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