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Мировое обозрение

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Linux: как найти файл командой find и чем её заменить

Linux: как найти файл командой find и чем её заменить

Потеря файла в Linux — ситуация неприятная, но почти всегда решаемая. Если вы помните хотя бы часть имени, примерную дату создания или размер, поиск из терминала займёт секунды.

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