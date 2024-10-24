Политэлиты ХМАО нашли третьего потенциального кандидата на место главы внупола. Инсайд

Политэлиты ХМАО запустили флешмоб «предложи главу внутриполитического блока правительства». Новым кандидатом, который может, по мнению представителей югорского истеблишмента, занять пост первого замгубернатора по политике, стал лидер ЛДПР «тюменской матрешки» Владимир Сысоев, сообщил URA.
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