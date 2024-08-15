О них стоит забыть: 8 бытовых привычек, которые нам зря прививали мамы

Пуговицы спарываю со старой одежды - часто пригождается и практически все ем с хлебом - ну люблю хлеб!

Алиса Майская

Самое интересное, что "на западе" никто так не делает. В обуви ходят в гетто, (возможно) в США, европейцы ходят дома в тапочках и поддерживают в жилище чистоту. Сама живу в Германии и ни у кого не видела свинарника в кавартире.