Не все из них оказались на самом деле полезны, а кое-что — просто пустая трата времени и сил. Наша жизнь по большому счету складывается из привычек.
О них стоит забыть: 8 бытовых привычек, которые нам зря прививали мамы
Комментарии
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Людмила Редько
Пуговицы спарываю со старой одежды - часто пригождается и практически все ем с хлебом - ну люблю хлеб!
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12 час.
Алиса Майская
Самое интересное, что "на западе" никто так не делает. В обуви ходят в гетто, (возможно) в США, европейцы ходят дома в тапочках и поддерживают в жилище чистоту. Сама живу в Германии и ни у кого не видела свинарника в кавартире.
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5 час.
АМ
Алиса Майская
"Стоит забыть" о чтении подобного бреда от сопливых авторов.
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5 час.
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