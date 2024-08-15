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Квартира, дом, дача

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  • Elena Eliseeva
    Две одинаковые картинки гостиной, а от спальни только пара подушек, ну что там может понравиться?Ремонт злополучно...
  • Алиса Майская
    "Стоит забыть" о чтении подобного бреда от сопливых авторов.О них стоит забыт...
  • Алиса Майская
    Самое интересное, что "на западе" никто так не делает. В обуви ходят в гетто, (возможно) в США, европейцы ходят дома ...О них стоит забыт...

О них стоит забыть: 8 бытовых привычек, которые нам зря прививали мамы

О них стоит забыть: 8 бытовых привычек, которые нам зря прививали мамы

Не все из них оказались на самом деле полезны, а кое-что — просто пустая трата времени и сил. Наша жизнь по большому счету складывается из привычек.

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Комментарии
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Людмила Редько
Пуговицы спарываю со старой одежды - часто пригождается и практически все ем с хлебом - ну люблю хлеб!
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12 час.
Алиса Майская
Самое интересное, что &quot;на западе&quot; никто так не делает. В обуви ходят в гетто, (возможно) в США, европейцы ходят дома в тапочках и поддерживают в жилище чистоту. Сама живу в Германии и ни у кого не видела свинарника в кавартире.
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5 час.
АМ
Алиса Майская
&quot;Стоит забыть&quot; о чтении подобного бреда от сопливых авторов.
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5 час.

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