Глава Сокольского округа пострадал в ДТП: что известно

ГОРОДЕЦКИЙ ОКРУГ, 24 марта, ФедералПресс. В Городецком округе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали глава администрации Сокольского муниципального округа Александр Созонов и его водитель.
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