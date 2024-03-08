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Former Honduran president guilty of cocaine conspiracy

Former Honduran president guilty of cocaine conspiracy

Former Honduran President Juan Orlando Hernandez was convicted Friday of conspiring to import cocaine into the United States and possessing or conspiring to possess machine guns and other "destructive devices.

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