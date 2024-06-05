WSJ: состояние Байдена за закрытыми дверьми показывает признаки ухудшения

Global Look Press/Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos Состояние и уровень вовлеченности президента США Джо Байдена в дела за закрытыми дверьми показывают признаки ухудшения, поскольку иногда он полон энергии, а иногда показывает незнание деталей, сообщили в Wall Street Journal по итогам интервью с более чем 45 политиками.