WSJ: состояние Байдена за закрытыми дверьми показывает признаки ухудшения

Global Look Press/Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos Состояние и уровень вовлеченности президента США Джо Байдена в дела за закрытыми дверьми показывают признаки ухудшения, поскольку иногда он полон энергии, а иногда показывает незнание деталей, сообщили в Wall Street Journal по итогам интервью с более чем 45 политиками.
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