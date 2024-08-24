Трамп пообещал обнародовать все документы по делу об убийстве Кеннеди

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выдвинутый на предстоящих выборах главы Белого дома от республиканцев, заявил, что в случае победы создат независимую президентскую комиссию по расследованию покушений, которая, в частности, опубликует все документы по делу об убийстве президента Джона Кеннеди.