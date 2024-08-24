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Трамп пообещал обнародовать все документы по делу об убийстве Кеннеди

Трамп пообещал обнародовать все документы по делу об убийстве Кеннеди

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выдвинутый на предстоящих выборах главы Белого дома от республиканцев, заявил, что в случае победы создат независимую президентскую комиссию по расследованию покушений, которая, в частности, опубликует все документы по делу об убийстве президента Джона Кеннеди.

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