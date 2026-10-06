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Как мышление управляет карьерой: неочевидные механизмы, которые меняют профессиональную траекторию

Как мышление управляет карьерой: неочевидные механизмы, которые меняют профессиональную траекторию

За годы работы с людьми, которые хотят расти в профессии, я всё чаще замечаю одну закономерность: резюме, навыки и опыт — это лишь верхушка айсберга.

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