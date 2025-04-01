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Половина россиян считают, что женщинам живется тяжелее, чем мужчинам

Половина россиян считают, что женщинам живется тяжелее, чем мужчинам

Почти половина - 47% - граждан России считают, что быть женщиной тяжелее, чем быть мужчиной. Противоположного мнения придерживаются 24% россиян, которые находят женскую долю легкой по сравнению с мужской.

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