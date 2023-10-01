БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Вашингтон не хочет „сливать“ Украину, а вот „слив“ Зеленского вполне возможен»

«Вашингтон не хочет „сливать“ Украину, а вот „слив“ Зеленского вполне возможен»

На какие еще провокации и убийства пойдет киевский режим? Дмитрий Родионов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/ТАСС) Материал комментируют: Всеволод Шимов Лариса Шеслер Киев поднаторел по части провокаций.

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