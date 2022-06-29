Директор Національної розвідки Авріл Хайнес (архівне фото) Глава Національної розвідки: Путін хоче захопити більшу частину України На думку Авріл Хейнс, цілі Путіна в Україні не змінилися Президент Росії Володимир Путін, як і раніше, хоче захопити більшу частину України, і картина війни в цій країні залишається «досить похмурою», заявила у вівторок голова Національної розвідки США […] Сообщение Глава Національної розвідки: Путін хоче захопити більшу частину України появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.