Индекс Мосбиржи достиг 2400 пунктов впервые с конца июня

Индекс Мосбиржи во время вечерней сессии пятницы подскочил почти на 4%, превысив 2400 пунктов впервые с 30 июня.
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