«Аракай»: организаторы ожидают до 600 участников первого фестиваля

16 августа в Свердловской области впервые пройдёт спортивный фестиваль «Аракай». Организаторы ожидают около 600 участников, для которых подготовлены четыре спортивные дистанции, семейная программа и фестивальный городок на территории федерального курорта «Аракай».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии