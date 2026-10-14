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Новости Липецка

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В Липецкой области сгорел автомобиль ВАЗ-2114

В Липецкой области сгорел автомобиль ВАЗ-2114

В ночь на 14 октября в Липецкой области полностью сгорел автомобиль ВАЗ-2114 2014 года выпуска. Всего за сутки пожарные выезжали на вызовы восемь раз, в основном тушили мусор.

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