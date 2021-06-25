NYT: против компании Трампа могут выдвинуть уголовные обвинения

Прокуратура Нью-Йорка может выдвинуть уголовные обвинения против компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга на следующей неделе, пишет The New York Times, ссылаясь на источники.
Прокуратура Нью-Йорка может выдвинуть уголовные обвинения против компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга на следующей неделе, пишет The New York Times, ссылаясь на источники.
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