Пентагон назначил расследование в отношении генерала Милли

Пентагон отменил доступ к службе безопасности и личной охране генералу США в отставке, бывшему главе Объединённого комитета начальников штабов Марку Милли и инициирует разбирательство о понижении в звании.
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