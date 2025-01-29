Сила в правде
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Сила в правде

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Пентагон назначил расследование в отношении генерала Милли

Пентагон назначил расследование в отношении генерала Милли

Пентагон отменил доступ к службе безопасности и личной охране генералу США в отставке, бывшему главе Объединённого комитета начальников штабов Марку Милли и инициирует разбирательство о понижении в звании.

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