XM29. Ненаступившее будущее американского пехотинца

Демонстрационное фото последней итерации XM29, а именно Block 3. На ней всё и закончилосьВ то время как в моде были безгильзовые боеприпасы и боеприпасы с флешеттами, а не пулями, Командование армии Соединенных Штатов по обучению и доктринам (United States Army Training and Doctrine Command; далее – TRADOC) выпустила аналитический документ под названием «Small Arms System – 2000».