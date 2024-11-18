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XM29. Ненаступившее будущее американского пехотинца

XM29. Ненаступившее будущее американского пехотинца

Демонстрационное фото последней итерации XM29, а именно Block 3. На ней всё и закончилосьВ то время как в моде были безгильзовые боеприпасы и боеприпасы с флешеттами, а не пулями, Командование армии Соединенных Штатов по обучению и доктринам (United States Army Training and Doctrine Command; далее – TRADOC) выпустила аналитический документ под названием «Small Arms System – 2000».

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