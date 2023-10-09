Spiegel сообщил о провале партии Шольца на выборах в Гессене

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца провалилась на выборах в Гессене, заняв третье место после лидера, — Христианско-демократического союза Германии (ХДС), и получившей второе место по числу голосов «Альтернативы для Германии» (АдГ), пишет Spiegel 9 октября.
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