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  • Алексей Наседкин
    Да за банкиров под крышей власть имущих я не волнуюсь как и за должную величину их личных карманов. И аппетиты. Вот т...ВТБ заработал в м...
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ВТБ заработал в мае 30 млрд рублей

ВТБ заработал в мае 30 млрд рублей

Чистая прибыль второго по величине госбанка России — ВТБ — в январе-мае составила 233,4 млрд рублей, порядка 30 млрд рублей госбанк заработал в мае, следует из его материалов.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Да за банкиров под крышей власть имущих я не волнуюсь как и за должную величину их личных карманов. И аппетиты. Вот только что банк &quot;Открытие&quot; сожрали одним глотком с потрохами (клиентами). Только народу то от их успехов почему то не холодно, не жарко. Клиентом в этом банке точно не разжиреешь. А уж на жизненном уровне людей на 1000% никак не отразится. На авторитете и международной значимости страны тем более. Вопрос: так на хрена нам эта инфа?
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