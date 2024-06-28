ВТБ заработал в мае 30 млрд рублей

АН

Алексей Наседкин

Да за банкиров под крышей власть имущих я не волнуюсь как и за должную величину их личных карманов. И аппетиты. Вот только что банк "Открытие" сожрали одним глотком с потрохами (клиентами). Только народу то от их успехов почему то не холодно, не жарко. Клиентом в этом банке точно не разжиреешь. А уж на жизненном уровне людей на 1000% никак не отразится. На авторитете и международной значимости страны тем более. Вопрос: так на хрена нам эта инфа?