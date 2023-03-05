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Весенний корпоратив: больше половины петербуржцев отметит 8 Марта на рабочем месте

Праздничные мероприятия в офисе становятся традицией для многих компаний в Северной столице. Поздравления и вручение подарков от коллег на 8 Марта давно стало традицией в компаниях Петербурга.

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