Приказ Белоусова Генштабу по американским "Жнецам" прозвучал: Военкор назвал 3 сценария, как США отомстят за срыв программы в $30 млрд

Natalija Osminina Вы рассуждаете как первоклассник. Ну, нельзя же быть до такой степени невежественным в макроэкономике. Идите просвещайтесь. Читайте Фурсова, Глазьева, Хазина, Пякина.. Потому что ваш детский лепет даже читать смешно.

alik3456 Джексон Ну и пиздобол... Кого они в Африку пошлют? Трансгендеров или жертвы БигМага?