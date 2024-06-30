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Приказ Белоусова Генштабу по американским "Жнецам" прозвучал: Военкор назвал 3 сценария, как США отомстят за срыв программы в $30 млрд

Приказ Белоусова Генштабу по американским "Жнецам" прозвучал: Военкор назвал 3 сценария, как США отомстят за срыв программы в $30 млрд

© Luka Dakskobler Keystone Press Agency/Globallookpress В Минобороны отметили возросшую интенсивность полётов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Чёрного моря - тех самых "Жнецов", что уже несколько месяцев кружат у наших границ.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Вы рассуждаете как первоклассник. Ну, нельзя же быть до такой степени невежественным в макроэкономике. Идите просвещайтесь. Читайте Фурсова, Глазьева, Хазина, Пякина.. Потому что ваш детский лепет даже читать смешно.
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2 час.
alik3456 Джексон
Ну и пиздобол... Кого они в Африку пошлют? Трансгендеров или жертвы БигМага?
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1 час.
Катерина
НОРМАЛЬНО  НАШИ  люди  рассуждают.  В   ЖОПУ   идите  со  своими  евро  и  долларами!  Мы  ПОКА  живём на  РУБЛИ.  И  НАМ  хватает!
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48 мин.

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