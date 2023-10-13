Приморцы за вознаграждение сдали пять единиц оружия за неделю

В Приморском крае проходит акция "Сдай оружие". Так, за неделю в отделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии граждане за вознаграждение сдали пять единиц оружия, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Управления.