Приморцы за вознаграждение сдали пять единиц оружия за неделю

В Приморском крае проходит акция "Сдай оружие". Так, за неделю в отделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии граждане за вознаграждение сдали пять единиц оружия, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Управления.
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