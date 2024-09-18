В Караганде ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 получили паспорта готовности к отопительному сезону

12 сентября объекты получили паспорта готовности, сообщает корреспондент ekaraganda.kz. 12 сентября ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 (ТОО «Караганда Энергоцентр») получили паспорта готовности к отопительному сезону 2024 - 2025 годов.
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