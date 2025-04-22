❗️⚡️По информации источников, ВКС Франции передали ВВСУ три многоцелевых истребителя поколения "4+" Dassault Mirage 2000-5F из 26 остававшихся в эксплуатации.
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❗️⚡️По информации источников, ВКС Франции передали ВВСУ три многоцелевых истребителя поколения "4+" Dassault Mirage 2000-5F из 26 остававшихся в эксплуатации.