Запад бросает Украину: Русские готовы идти и сметать со своего пути врагов
03 августа 2023г. - VRUBCOVSKE.RU. Советник главы ДНР оценил стратегическую ситуацию вокруг СВО. Пишет Царьград.
Комментарии
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смотря кого считать биомусором! Кто-то, вполне вероятно, может считать биомусором тебя!
За 70 лет могу сделать вывод. Почитай историю, писателей. Бывал там, служил с ними...
Последний бой... он трудный самый, желаю нашей армии полного разгрома нацистов !!!
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