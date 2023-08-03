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Запад бросает Украину: Русские готовы идти и сметать со своего пути врагов

Запад бросает Украину: Русские готовы идти и сметать со своего пути врагов

03 августа 2023г. - VRUBCOVSKE.RU. Советник главы ДНР оценил стратегическую ситуацию вокруг СВО. Пишет Царьград.

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Комментарии
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Homo Sapiens
смотря кого считать биомусором! Кто-то, вполне вероятно, может считать биомусором тебя!
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16 час.
59
За 70 лет могу сделать вывод. Почитай историю, писателей. Бывал там, служил с ними...
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16 час.
Нина Бакалина
Последний  бой...  он  трудный  самый,  желаю  нашей  армии  полного  разгрома  нацистов  !!!
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13 час.

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