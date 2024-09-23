Израиль начал военную операцию в Ливане

Виктор Гайдуков

Очевидно, что Гитлер был прав в своей политике по еврейскому вопросу, а вот Иосиф Виссарионович сильно ошибся, пожалев евреев и настояв на создании еврейского государства, которое, как я понимаю, сейчас проявляет свою фашисткую сущность. Но история безжалостно объективна и больше у них не будет возможности исхода. Не будет больше еврейского народа и государства Израиль. Люди Еврейской национальност разбредутся по миру и затеряются. Видит Бог, что им не дано быть государством, история их ничему не научила