На территории Израиля вводится режим чрезвычайной ситуации, авиация продолжает наносить удары по южному Ливану.
Израиль начал военную операцию в Ливане
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Евреям теперь лучше бы язык свой в жопу засунуть...А не о холохосте вякать...Они себя показали во всей своей ПОГАНОЙ красе.
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6 час.
Ваша Светлость
Сука обрезанная...
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4 час.
Виктор Гайдуков
Очевидно, что Гитлер был прав в своей политике по еврейскому вопросу, а вот Иосиф Виссарионович сильно ошибся, пожалев евреев и настояв на создании еврейского государства, которое, как я понимаю, сейчас проявляет свою фашисткую сущность. Но история безжалостно объективна и больше у них не будет возможности исхода. Не будет больше еврейского народа и государства Израиль. Люди Еврейской национальност разбредутся по миру и затеряются. Видит Бог, что им не дано быть государством, история их ничему не научила
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4 час.
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