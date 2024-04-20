Голые фото в ванне Гитлера: кто их делал в день смерти фюрера

Сразу после окончания Второй Мировой войны много шума наделала фотография молодой женщины в ванне. Причина была не в откровенности снимка, он вполне скромен, нагота модели скрыта за высоким бортиком ванны.
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