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Наше будущее: как миграция и демография меняют Россию и Москву

Наше будущее: как миграция и демография меняют Россию и Москву

В рамках региональной пресс-конференции партии «Справедливая Россия» 20 августа 2026 года прошли два круглых стола, посвященные демографической ситуации в России и Москве и о миграционных процессах, рынке труда и безопасности.

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