Наше будущее: как миграция и демография меняют Россию и Москву

В рамках региональной пресс-конференции партии «Справедливая Россия» 20 августа 2026 года прошли два круглых стола, посвященные демографической ситуации в России и Москве и о миграционных процессах, рынке труда и безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)