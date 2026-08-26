В ЕС назвали цель союза по украинскому конфликту: переговоры с позиции силы

Евросоюз намерен добиваться мирных переговоров по украинскому конфликту с позиции силы. Об этом заявил глава комитета парламентского сотрудничества Украина — ЕС в Европарламенте Пекка Товери, передает Lenta.
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