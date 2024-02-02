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Закон, порядок, государство

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Расчеты FPV-дронов Южной группировки войск уничтожают опорные пункты и технику ВСУ на Артемовском направлении

Расчеты FPV-дронов Южной группировки войск уничтожают опорные пункты и технику ВСУ на Артемовском направлении

В результате этих атак враг только за 5 дней потерял не менее 60 военнослужащих и 5 единиц боевой техники.

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