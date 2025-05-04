«У него мало времени»: Американист объяснила политику Трампа по решению конфликта на Украине

У США сегодня нет чёткой позиции, как именно должен завершиться конфликт на Украине, потому что всё зависит от личных установок президента Дональда Трампа, который, тем не менее, стремится к быстрому результату.
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