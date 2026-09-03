Розыгрыш на «Волге», редкие имена сыновей и секреты красоты: семейная история Олеси Судзиловской

Олеся Судзиловская — одна из самых заметных и обсуждаемых актрис российского кинематографа. В феврале 2024 года её многолетний творческий путь был отмечен на государственном уровне: указом президента ей присвоили почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Нине Усатовой — 7...
- Дочь не принимала...
- Алиса Фрейндлих в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым