Розыгрыш на «Волге», редкие имена сыновей и секреты красоты: семейная история Олеси Судзиловской

Олеся Судзиловская — одна из самых заметных и обсуждаемых актрис российского кинематографа. В феврале 2024 года её многолетний творческий путь был отмечен на государственном уровне: указом президента ей присвоили почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».