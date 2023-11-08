tsan tsan

Вы, видимо, не так хорошо знаете историю. В ноябре 1938 года в Германии, Австрии и Чехословакии(Судеты) были организованны массовые еврейские погромы, названные в истории "Хрустальной ночью". Чтобы толпа действовала безошибочно знала , кого бить, перед началом погромов нацистские активисты нанесли на дома, магазины, кафе и прочие заведения, принадлежащие евреям, звёзды Давида.