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Шпионы из России не знают иностранных языков

Шпионы из России не знают иностранных языков

Русский шпион, заметив на улицах Парижа двух молдаван, дал им по-русски распоряжения самого антисемитского содержания*«Это просто шедевр! В Париже задержаны два молдаванина, которые рисовали на стенах звезды Давида.

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Комментарии
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tsan tsan
Вы, видимо, не так хорошо знаете историю. В ноябре 1938 года в Германии, Австрии и Чехословакии(Судеты) были организованны массовые еврейские погромы, названные в истории &quot;Хрустальной ночью&quot;. Чтобы толпа действовала безошибочно знала , кого бить,   перед началом погромов  нацистские активисты нанесли на дома, магазины, кафе и прочие заведения, принадлежащие евреям, звёзды Давида.
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1 д.
Гарий Щерба
ДЕШЕВО  ,,РАБОТАЮТ,,  ЛЯГУШАТНИКИ ...!!!
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1 д.
Не Он
Уровень данной истории соответствует уровню &quot;Крокодила&quot; 60-х гг с картинками толстых буржуев с сигарами и худосочных трудящихся, страдающих от угнетения. И по-прежнему, рассчитан на слабоумных.
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17 час.

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