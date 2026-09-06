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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф о сенсациях на US Open: «Перед каждым матчем я выхожу с мыслью, что могу проиграть»

Коко Гауфф после выхода в четвертый круг высказалась о сенсациях на US Open . – На этом турнире и у мужчин, и у женщин уже было так много сенсаций.

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