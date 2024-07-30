Сбой в процессорах Intel 13-го и 14-го поколения не лечится. Все повреждения необратимы

Проблемы с процессорами Intel 13-го и 14-го поколений оказались необратимымиКомпания Intel подтвердила, что сбои в процессорах Core 13-го и 14-го поколений для настольных ПК, вызванные повышенным напряжением, не могут быть исправлены: первые сообщения о нестабильности появились на этой неделе, и, хотя Intel обещает выпустить патч для предотвращения дальнейших проблем в середине августа, это решение не поможет уже поврежденным чипам.