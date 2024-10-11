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«Им Путин сказал, но они все равно боялись. Ужас». Губерниев отреагировал на слова главного тренера сборной России

«Им Путин сказал, но они все равно боялись. Ужас». Губерниев отреагировал на слова главного тренера сборной России

Популярный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на новые публикации в телеграм-канале олимпийской чемпионки 1976 года по прыжкам в воду, ныне известной журналистки Елены Вайцеховской, а также на слова главного тренера сборной России по прыжкам в воду Светланы Моисеевой.

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