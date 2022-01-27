В ХМАО еще один куратор строительства от властей арестован по подозрению во взятке 

В Нижневартовске по подозрению в получении взятки в крупном размере задержан заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Сергей Бочков.
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