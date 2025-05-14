Мошенники научились выманивать наличку у россиян, маскируясь под работников ПВЗ

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом фейковой доставки с маркетплейсов. Как сообщила РИА Новости директор компании по кибербезопасности STCrypt Дарья Верестникова, благодаря этой схеме у злоумышленников появляется доступ к СНИЛС, ИНН и другим личным данным жертвы.
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