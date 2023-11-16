Противотанкисты ВВО уничтожили расчет ВСУ с пулеметом под Угледаром

скриншот из видео Противотанковое подразделение Восточного военного округа уничтожило расчет ВСУ с крупнокалиберным пулеметом под Угледаром, который мешал нашим бойцам наступать на одном из ключевых участков южнодонецкого фронта.
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