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Противотанкисты ВВО уничтожили расчет ВСУ с пулеметом под Угледаром

Противотанкисты ВВО уничтожили расчет ВСУ с пулеметом под Угледаром

скриншот из видео Противотанковое подразделение Восточного военного округа уничтожило расчет ВСУ с крупнокалиберным пулеметом под Угледаром, который мешал нашим бойцам наступать на одном из ключевых участков южнодонецкого фронта.

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